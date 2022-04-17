تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية غدا: درجة الحرارة تصل 44 مئوية

يترقب الكثيرون حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية غدًا، والتي أعلنت في بيان لها منذ قليل، موضحة أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة العظمي التي تصل لـ44 في بعض المحافظات، ليصبح الطقس شديد الحرارة على بعض المناطق، وغائم جزئيًا على معظم المناطق، وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة.

ويعرض موقع بوابة «الوطن» فيما يلي تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية غدًا الاثنين الموافق 18 أبريل، ويتزامن مع 17 رمضان 1443 هــ، بخصوص حالة الطقس والظواهر الجوية التي تمر بها، وفق البيان الصادر عن إدارة التنبؤات بالهيئة اليوم.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية غدا

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أنه سيسود غدًا الاثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون المنطقة الأشد حرارة غدًا في مصر هي الوادي الجديد، إذ تصل درجة الحرارة العظمي خلال النهار لـ44 درجة مئوية.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وبحسب خبراء الهيئة العامة للأرصاد، تزداد احتمالية سقوط أمطار غدًا بنسبة 20% على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط الرياح على الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على كافة الأنحاء كالتالي:

القاهرة 33 - 17

الإسكندرية 23 - 16

وادي النطرون 32 - 17

طنطا 32 - 17

شبين الكوم 31 - 16

دمنهور 29 -17

بلطيم 22 - 15

مطروح 24 - 15

السلوم 19 - 16

سيوة 22 - 14

بورسعيد 27 - 14

دمياط 32 - 18

الزقازيق 31 - 17

المنصورة 30 - 17

الإسماعيلية 33 - 17

السويس 33 - 17

العريش 24 - 17

رفح 25 - 15

رأس سدر 33 - 16

نخل 35 - 19

نويبع 36 - 20

طابا 35 - 20

كاترين 31 - 15

الطور 34 - 22

شرم الشيخ 37 - 23

الغردقة 36 - 22

مرسى علم 35 - 21

الفيوم 34 - 21

بني سويف 34 - 23

المنيا 37 - 21

أسيوط 36 - 23

سوهاج 41 - 24

قنا 41 - 24

الأقصر 42 - 25

أسوان 43 - 26

إدفو 42 - 25

أبوسمبل 41 - 26

الوادي الجديد 44 - 22

شلاتين 33 - 19

أبورماد 32 - 18

حلايب 30 - 19

رأس حدربة 31 - 19