تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية: رياح مثيرة وأتربة وأمطار تصل لرعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة سقوط الأمطار غدا، على كل الأنحاء، موضحة أن الطقس يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

هيئة الأرصاد الجوية: أمطار متوسطة غداً

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة غدا الجمعة الموافق 17 ديسمبر، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل لـ60% تقريبا، كما أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب الدلتا، ومدن القناة، قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

تحذيرات من طقس السبت: رياح مثيرة للرمال وأمطار على بعض المناطق

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وحذرت الهيئة من سوء الأحوال الجوية خلال يومي الأحد والاثنين، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، على فترات متقطعة، فضلا عن وجود اضطرابات في الملاحة البحرية، على البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح إلى 70 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، خلال الأحد المقبل الموافق 19 ديسمبر.

أما عن طقس الاثنين فتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكيرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، كما تتوقع الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشملبية، والوجه البحري، على فترات متقطعة، مع وجود اضطرابات في الملاحة البحرية، على البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح إلى 75 كم/ساعة، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.