أحمد حاتم يطرح البوستر الرسمي لفيلمه الجديد «المطاريد»

طرح الفنان أحمد حاتم، البوستر الرسمي لفيلمه الجديد «المطاريد»، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 25 يناير، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر أحمد حاتم البوستر الدعائي، وعلق: «مفيش تشكيل أقوى من كدة يقدر يرجَّع مجد المطاريد، البوستر الرسمي لفيلم المطاريد 25 يناير بجميع دور العرض».

فيلم «المطاريد»

فيلم المطاريد بطولة أحمد حاتم ، إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صلاح «أحمد حاتم» الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده، ليبيع أملاكه في الأرياف بما فيها نادي كرة القدم.