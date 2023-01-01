3 أفلام جديدة لـ أحمد حاتم في 2023.. منها «المطاريد» و«المُلحد»

يستعد الفنان أحمد حاتم لإطلاق أحدث أعماله السينمائية في 2023، من خلال فيلم «المطاريد» من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي، والمقرر طرحه بدور العرض في 25 يناير الجاري، ويجمع في بطولته عددا من النجوم، من بينهم إياد نصار، وتارا عماد، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، إضافة إلى طه دسوقي ومصطفى غريب.

وتدور أحداث فيلم «المطاريد»، حول «صلاح»، ويجسد دوره الفنان أحمد حاتم، والذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده حتى يبيع أملاكه في الأرياف، ومن ضمنها نادي كرة قدم، ويجد نفسه مسؤولا عن مهمة تدريب لاعبي الفريق الذي يخوض معه مواقف غير متوقعة، وكان المقرر طرح الفيلم في نوفمبر الماضي إلا أن الشركة المنتجة قررت التأجيل حتى يناير 2023.

طرح فيلم «المطاريد» لـ أحمد حاتم 25 يناير

و«المطاريد» ليس الفيلم الوحيد الذي يستعد أحمد حاتم لإطلاقه في 2023، حيث يشارك في بطولة «الملحد» تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل، والذي يجمع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم حسين فهمي، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، وصابرين، ونجلاء بدر، وتارا عماد، ومقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

كما يشارك «حاتم» في فيلم جديد بعنوان «حسن المصري» للمخرج اللبناني سمير حبشي، ومازال في مرحلة المونتاج.

أحمد حاتم ينشر الصورة الأولى لابنه: «توقف الزمن حين أتيت»

ونشر الفنان أحمد حاتم الصورة الأولى لنجله «عزيز» وهو يحتضنه عبر حسابه على «إنستجرام»، حيث هنأ الجمهور بالعام الجديد، معلقا: «عام مضى وزمن توقف حين أتيت، عزيز أحمد حاتم، الحدث الأهم هذا العام، كل عام وأنتم بخير».