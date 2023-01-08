مقتل طفلة على يد جدتها وخالها في المنوفية.. «ضرباها حتى الموت»

شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية، واقعة مأساوية بمقتل طفلة على يد جدتها وخالها، إذ ضرباها حتى فارقت الحياة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

مقتل طفلة على يد جدتها وخالها بمنوف

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام والدة الطفلة بزيارة ابنها وابنتها اللذان يعيشان مع جدتهما وخالهما بعد زواجها من آخر، وبسؤالها لوالدتها عن مكان ابنتها أكدت أن خالها ضربها، رافضة الإفصاح عن مكان تواجدها، فذهبت الأم وحررت محضرا بمركز منوف، وباجراء التحريات وسؤال جدتها وخالها تبين تفاصيل الواقعة بالكامل وكيفية حدوثها.

وأكدت جدة الطفل خلال التحقيقات، أنها كانت تضربها بسبب مضايقتها لها، فشاهد خالها الموقف وضربها حتى فارقت الحياة، وتخلصا من الجثة في منطقة مهجورة.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد بقتل طفلة على يد جدتها وخالها بدائرة القسم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والقبض على المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

وأكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا، موضحاً أن العقوبة قد تكون بالحبس المؤبد والمشدد لسنوات محددة وفق رؤية هيئة المحكمة ووفق نص القانون.