حبس عاطل بتهمة قتل ابنة زوجته العرفية في المنوفية

أمرت أجهزة التحقيق في محافظة المنوفية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل طفلة زوجته العرفية في مركز الباجور، حيث ظل المتهم يضرب الطفلة ووالدتها بسلك كهربائي لتلفظ الأولى أنفاسها الأخيرة وتصاب الثانية بإصابات بالغة.

وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثة الطفلة المجني عليها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الأم.

مصرع طفلة على يد زوج أمها العرفي بالمنوفية

وتمكنت أجهزة مباحث مديرية أمن المنوفية من ضبط المتهم بقتل طفلة زوجته العرفية، إثر وصلة ضرب بسلك كهربائي لها ولزوجته العرفية، ما أدى إلى وفاة الطفلة أثناء محاولة إنقاذها بعد نقلها إلى المستشفى العام، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وذكرت محاضر الشرطة وتحريات المباحث في الواقعة، أن المتهم «س م ا»، 24 عاما، عاطل، ومقيم في مدينة الباجور، تزوج عرفيًا من «آ، ج، أ»، مقيمة في إحدى قرى المركز، وكانت تترد عليه بمنزله، ونشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت لضربها وضرب ابنتها «س ر»، 3 سنوات، بسلك كهربائي.

شبهة جنائية

ونُقلت الطفلة والأم للمستشفى نظرا لتدهور حالتهما، لكن الطفلة توفت، حيث تبين إصابتها بكدمات عديدة، وأخطرت إدارة المستشفى مركز الشرطة بوجود شبهة جنائية في الحادث.

وبالانتقال والفحص ومناقشة السيدة، وتضييق الخناق عليها، اعترفت بالواقعة، واتهمت زوجها العرفي بضربها وضرب طفلتها بسلك والتسبب في مصرع الطفلة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، بتلقي بلاغ من المستشفى العام، يفيد مصرع طفلة مقيمة بإحدى قرى المركز، ووجود شبهة جنائية في الواقعة، وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد كشك رئيس مباحث المركز، للتحقيق وبيان سبب الوفاة.