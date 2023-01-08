توزيع 237 ألف كارت ذكي على مزارعي المنوفية ضمن منظومة الحيازة الإلكترونية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن أن إجمالي ما جرى توزيعه منذ بدء العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية «الكارت الذكي للفلاح» حتى الآن، بلغ 237 ألفا و861 كارت ذكي، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار خطة الدولة لتطبيق التحول الرقمي بالقطاع الزراعي والتوجه نحو إقامة مشروعات زراعية حديثة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمنظومة توزيع كافة مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة بالموسم الشتوى ، حيث أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم الإنتهاء من توزيع ما يزيد عن (19) ألف و(839) طن نترات و يوريا (ائتمان) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لافتاً إلى توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تقدر بأكثر من (25) ألف (412) طن يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

تطهير المساقي في المنوفية بطول 10 كيلو

هذا وفيما يخص المتابعة الدورية لتطهير المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة ، فقد تم الإنتهاء من تطهير مسافة طويلة بلغت 10 كم و 200 متر بنواحي ( البتانون بمركز شبين الكوم ، طنبشا ببركة السبع ، وكذا قشطوخ بمركز تلا ، و البرانية بأشمون لخدمة (1015) فدان زراعى ، وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميدانى للمتابعة الدورية لمنظومة العمل والتأكد من رفع كافة نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين.

عقد ندوات لمكافحة الحشرات في المنوفية

وعلى صعيد آخر، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم عقد 34 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة فى مجالات مكافحة الحشائش في القمح والبطاطس، الإنتاج الحيوانى ، التنمية الريفية ، تطوير مراكز تجميع الألبان ، الحمى القلاعية وتمية الثروة الحيوانية ، ترشيد استهلاك المياه والرى الحديث ، التغيرات المناخية ، وكذا ملوثات الغذاء الصحى ، التشتية في الحيوانات المزرعية، وزراعة المحاصيل الزراعية من الموالح وبنجر السكر والخضار ).