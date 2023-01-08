السجن المؤبد لراكبة أوكرانية في تهريب المخدرات بمطار القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة راكبة أوكرانية بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه في جلب الكوكايين المخدر عبر مطار القاهرة.

مخدرات داخل شنط الملابس

وألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على المتهمة، في أبريل 2022، حيث استوقفت قوات الأمن الراكبة الأوكرانية، وبتفتيش حقائبها ذاتيا عُثر بحوزتها على كمية كبيرة من الكوكايين المخدر، وبمواجهتها بالمضبوطات والتهمة المنسوبة اعترفت بحيازة المواد المخدرة لإدخالها البلاد مقابل 2500 دولار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.