تراجع أسعار الألبان والجبن اليوم بكفر الشيخ.. الجاموسي بـ15 جنيها

كشف الدكتور عبدالرازق الفقي، عضو لجنة سلامة الألبان للرقابة على منتجات الألبان بالطب البيطري، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بكفر الشيخ، شهدت تراجعا خلال التعاملات البيع المسائية، كما شهدت أسعار السمن والجبن استقرارها اليوم الأحد، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك داخل الأسواق الحرة والمتاجر بمحافظات الجمهورية.

أسعار الألبان والجبن اليوم بكفر الشيخ

وأشار «عبدالرازق» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن تراجع اللبن الجاموسي واستقرار أسعار السمن والجبن أمر جيد للغاية خلال عمليات البيع والشراء من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن أسعار الألبان والجبن اليوم بكفر الشيخ، جاءت كالتالي:

سعر كيلو اللبن الجاموسي الطازج بواقع 15 جنيهاً، وسط تراجع بلغ جنيه عن كل كيلو مباع.

بينما استقر سعر كيلو اللبن البقري الطازج بـ 11 جنيهاً.

سعر كيلو الجبنة القديمة 43 جنيهاً.

سعر كيلو «المش» 20 جنيهاً.

سعر كيلو المورتة الفلاحي 20 جنيهاً.

سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بـ 140 جنيهاً.

سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 95 جنيهاً.

سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية 36 جنيهاً.

أسعار الألبان والجبن اليوم بكفر الشيخ الأحد

وأوضح «الفقي»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بكفر الشيخ، شهدت أسعارها ما بين تراجع واستقرار، وهو أمر يعطي مؤشرا جيدا للمستهلك خلال عمليات الشراء للألبان، ومشيرًا إلى أن إعداد الثروة الحيوانية في محافظات مصر تقدر بنحو 9 ملايين رأس ماشية من الجاموس والأبقار علاوة على الأغنام والماعز.