«التعليم» لقناة الحياة: مبادرة «إحياء المسرح المدرسي» آلية منظمة لاكتشاف المواهب

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم قرر تشين مبادرة «إحياء المسرح المدرسي» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو القرار الذي سيتم فيه اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها، وهو أحد توجيهات القيادة السياسية لتطبيق استراتيجية قمنا بالإعلان عنها منذ بداية العام الدارسي.

اكتشاف المواهب ورعايتها

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة تمثل آلية منظمة في اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المعنية، وهناك جهود ضخمة جرى بذلها منذ عام كامل للتحضير لتلك المبادرة.

حصر جميع المسارح المدرسية على مستوى الجمهورية

واستطرد: «جرى حصر جميع المسارح المدرسية على مستوى الجمهورية، والمدارس اللي مفيهاش مسارح هيتم إقامة مسارح فيها مع رفع كفاءتها، ودي ضمن خطة وزارة التربية والتعليم، والمبادرة هتساهم بالكثير، والتطبيق الفعلي لها يبدأ مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري».