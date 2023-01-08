بدء عزاء «طبيبة طنطا» في مسقط رأسها.. ووالدتها تكشف تفاصيل آخر أيامها

بدأت أسرة الدكتورة يارا السقا، أستاذ مساعد بقسم القلب والأوعية الدموية بمستشفى طنطا الجامعي، والتي توفيت أمس إثر هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء عملها بالمستشفى، تلقي العزاء واستقبال المعزيين، وذلك بدار المناسبات بشارع البحر بطنطا.

الأب والشقيق يتلقيان العزاء

ويتلقى العزاء في طبيبة طنطا، والدها الدكتور محمد السقا، وشقيقها عمرو، وذلك بعد وصولهما من السعودية، اليوم، بعد علمهما بنبأ وفاة الدكتورة يارا، وعدم تمكنهما من حضور تشييع الجثمان وصلاة الجنازة ودفنها بمقابر العائلة بقرية سملا، مركز قطور.

تفاصيل الأيام الأخيرة

وكشفت منال الشال، والدة طبيبة طنطا، عن حياة ابنتها في الفترة الأخيرة، حيث أنها كانت ملتزمة بقراءة القرآن الكريم، ودائما ما كان لسانها لا يكف عن ذكر الله، وأيضاً كانت تحمل السبحة، معها لتساعدها على الأذكار.

وتابعت منال الشامي لـ «الوطن»، أن نجلتها يارا كانت شديدة الذكاء، ومتفوقة دراسياً، وكانت لا تأجل أي عمل أو مهمة تنسد إليها واجب المدرسة كانت بتعمله في المدرسة، ومن ذكريات الطفوله لها، «كانت بتقعد على السلم تكتب الواجب قبل ما تدخل البيت لما ما تلحقش تخلصه في المدرسة» وتم تكريمها عدة مرات من قبل المحافظ، بجانب أنها حصلت على الطالبة المثالية أكثر من مرة.