عم الدكتورة يارا السقا طبيبة طنطا المتوفاة: أجلنا العزاء حتى حضور الأب

3 مشاهد كانت هي الأبرز، في مشهد تشييع جثمان الدكتورة يارا السقا، طبيبة طنطا، والمدرس المساعد بقسم القلب والأوعية الدموية بمستشفى طنطا الجامعي، والتي توفيت أمس إثر هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء عملها بالمستشفى، وتم دفنها بمقابر العائلة بقرية سملا، إحدى قرى مركز ومدينة قطور، بمحافظة الغربية.

قال مدحت السقا، عم طبيبة طنطا، إن وفاة الدكتورة يارا السقا، كان بمثابة الصدمة إلى الأسرة والعائلة بشكل خاص، وجميع زملائها بشكل عام، والذي جاء بشكل مفاجئ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء عملها بالمستشفى.

تأجيل العزاء

وأضاف لـ«الوطن»، أن السبب وراء تأجيل تلقي الأسرة واجب العزاء إلى اليوم، الأحد، عدم قدرة والدها طبيب باطنة ويعمل في دولة السعودية، وأيضا شقيقها الأكبر عمرو يعمل في نفس الدولة، على حضور مراسم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة أمس السبت، على الدكتورة يارا السقا.

وأوضح «السقا»، أن الأسرة قررت تأجيل العزاء إلى اليوم، حتى يتمكن الأب من حضور العزاء وشقيقها الأكبر ويكونا في استقبال المعزيين.

وحرصت والدة الدكتورة يارا السقا، على نعي ابنتها بعد لحظات من دفن الجثمان داخل القبر، وتوجيه رسالة لها، تدعوا لها فيها، قائلة: «ربنا يثبتك يا يارا ومتخافيش إنتي معملتيش حاجة وحشة في حد»، وسط حالة من الحزن يسيطر على وجوه المتواجدين من أفراد العائلة وزملائها في العمل، على رحيل تلك الطبيبة التي كانت تتمتع بحسن الأخلاق والسيرة الطيبة، وأنها احتلفت بعيد ميلادها منذ شهرين.

نعي جامعة طنطا واستقبال العزاء

من جانبه نعى الدكتور أحمد غنيم، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، ووكلاء الكلية والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديري المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أطباء وتمريض وجميع العاملين بالكلية الدكتورة يارا السقا، المدرس المساعد بقسم القلب والأوعية الدموية بمستشفى طنطا الجامعي، ويتقدمون بخالص العزاء إلى الأسرة، وتستقبل أسرة الدكتورة يارا السقا، مساء اليوم، العزاء في وفاتها، في دار المناسبات بشارع البحر، بمدينة طنطا.