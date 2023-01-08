متحدث «الزراعة» لقناة الحياة: تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بأيدي مصرية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تطوير حديقتي الحيوان والأورمان سيحافظ على المباني التراثية والتاريخية والأشجار النادرة والنباتات والمسطحات الخضراء، موضحا: «الحديقتين تابعين لوزارة الزراعة ومفيش أي تغيير في الملكية، والتطوير بيجرى بأيدي مصرية».

تطبيق المعايير العالمية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المخول الرئيسي لتطوير الحدائق، إذ تستعين بالخبراء العاملين في تطوير حدائق الحيوان لتطبيق المعايير العالمية، مع الاستعانه بشركات مصرية تنفذ التطوير.

واستطرد: «كل عمليات التطوير التي ستحدث سيعود ملكيتها إلى وزارة الزراعة بعد عملية التطوير، وعلشان تجرى عملية التطوير والإدارة بشكل كامل تحصل الهيئة على فترة زمنية لإدارة الحديقة ومتابعه عملية التطوير بداخل الحديقة، لكن الملكية بالكامل ستظل خاضعة لوزارة الزراعة، والإشراف الكامل للحديقة سيظل لها بشكل كامل».