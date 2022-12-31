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متحدث «الزراعة» لـ إيمان الحصري: حديقة الحيوان تعمل في مواعيدها الطبيعية

كتب:

محمد عزالدين
09:57 م | السبت 31 ديسمبر 2022
محمد القرش

محمد القرش

أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن حديقة الحيوان بالجيزة مفتوحة أمام الزائرين بشكل طبيعي، وستظل تعمل وفقا لمواعيدها الطبيعي، وهي كل يوم عدا الثلاثاء لاستقبال الزائرين وكل الراغبين في زيارة الحديقة، والحديقة تعمل بكل قوتها.

تطوير الحديقة موجود

وأضاف «القرش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن خطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة موجودة، ويجرى مناقشتها وعرضها على مجلس الوزراء، والوزارة حريصة على فتح الحديقة وإذا حدثت أي مستجدات ستصدر الوزارة بيانات رسمية.

متنفس طبيعي للقاهرة الكبرى

ولفت إلى أنه توجد خطة لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة للحفاظ على عملية الاعتماد الخاصة بها، لمحاولة الوصول لأفضل الحدائق العالمية وفي نفس الوقت هناك حرص بأن الحديقة تعمل نظرا لأنها تمثل متنفسا طبيعيا في منطقة القاهرة الكبرى يزورها مواطنون من كل أنحاء الجمهورية.

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