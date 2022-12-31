هيئة الخدمات البيطرية ترد على الشائعات: لن نغلق حديقة الحيوان في الجيزة

أكد اللواء إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن هناك شائعات كثيرة خرجت حول حديقة الحيوان، تزامنًا مع فترة الأعياد مشددًا على أهمية التطوير في الحديقة خاصة البنية التحتية.

الهدف من التحديث رفاهية الحيوان

وأوضح «صابر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» أن تحديث حديقة الحيوان يهدف لأن تكون بيئة الحيوان مشابهة للبيئة الطبيعية التي جاء منها لتوفير الراحة له وتعتبر رفاهية له وتعود على صحته وانتاجيته حيث يراه الزوار وكانه يعيش في موطنه الأصلي.

الحديقة مفتوحة ولن تٌغلق

ونفى رئيس هيئة الخدمات البيطرية ما تم تداوله حول غلق حديقة الحيوان قائلًا: «لا.. كلمة غلق دي كلمة مستبعدة» مؤكدًا أن الحديقة مفتوحة مطالبًا المسئول الذي صرح بأن الحديقة سٌتغلق أن يخرج للعلن ويقول تصريحاته.

واعتبر صابر أن حديقة الحيوان هي غابة صغيرة، مشددًا على أن أعمال التطوير تهدف لتقديم بيئة وغذاء وعلاج مناسب للحيوان.