متحدث «الزراعة» لـ إيمان الحصري: حديقة الحيوان مستمرة في استقبال الزوار ولن تغلق

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن حديقة الحيوان بالجيزة مستمرة في استقبال الزوار، موضحة أنه جرى التنويه عبر الصفحة الرسمية للحديقة أكثر من مرة باستقبال الزائرين طوال الفترة المقبلة، ودون ذلك سيصدر بشأنها بيانات رسمية من الوزارة.

مجلس الوزراء اعتمد خطة التطوير

وأضاف «خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يوجد خطة لتطوير حديقة الحيوان وجرى اعتمادها مع مجلس الوزراء، ولكن في ظل خطة التطوير نحرص بأن تكون الحديقة مستمرة في العمل، أما فيما يخص بعملية الغلق فلم يحدث أي غلق للحديقة ولن يحدث في الفترة المقبلة، ومستمرين في استقبال الزائرين.

جدول زمني لتطوير الحديقة

وواصل: «خطة التطوير جرى وضعها، ويجرى البدء في تنفيذها وفقا لجداول معينة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومناقشتها مع كل الأطراف المعنية والبدء في التنفيذ، وتهدف لرفع كفاءة الحديقة وتحويلها لقبلة تضاهي الحدائق العالمية».