الأرصاد تحذر من نوات وظواهر جوية في طوبة الشهر الأكثر برودة

شهر طوبة من أكثر أشهر السنة برودة، وتشهد حالة الطقس خلاله العديد من المظاهر التى تتطلب تحذيرات من الأرصاد الجوية وإدرارات المرور، وحتى الأطباء، نظرا للبرودة الشديدة والأمطار، وزيادة سرعة الرياح أحيانا.

والإثنين 9 يناير موعد بداية شهر طوبة 2023، وفقا للتقويم القبطي ويستمر حتى 7 فبراير، ويتضمن شهر طوبة العديد من الظواهر الجوية التي يحسب لها المواطنين وكذلك الأجهزة المختلفة، حسابا للتعامل الأمثل معها، حتى لا تخلف ورائها أضرارا.

وتعد النوات، من أكثر الظواهر الجوية خطورة وأهمها، ولابد من اتخاذ الحيطة والحذر فى التعامل معها، خاصة مع الفئات العاملة في البحر وفي الشوارع والمناطق الخالية من البيوت والبنايات، وتحذر الأرصاد دائما من تلك النوات.

نوات شهر طوبة 2023

نوة الفيضة الكبرى، أولى نوات شهر طوبة، وتبدأ 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام، وتكون شديدة الأمطار، ورياحها جنوبية غربية، وتكون أمواج البحر مرتفعة وتفيض، لذا سميت بهذا الاسم.

نوة الغطاس، تبدأ من 19 يناير، وتسمر لمدة 3 أيام، وتكون شديد الأمطار والرياح خلالها غربية، ويحتفل خلالها الأقباط بعيد الغطاس.

أنواء الكرم تبدأ 28 يناير، وتستمر 7 أيام، وتكون شديدة المطر أيضا ورياحها غربية، وتكون ذات أمطار وافرة، لذا سميت بهذا الاسم، وتتوقف أعمال الصيد خلالها.