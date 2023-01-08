حالة الطقس خلال الأيام القادمة.. أمطار متفرقة واضطراب الأحوال الجوية

كشف بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، عن أنّ مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس والتقلبات الجوية، تستمر خلال الأيام المقبلة على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ موجة الطقس السيئ والأمطار والتقلبات، تستمر على السواحل الغربية والشرقية للبلاد، ووسط وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الوجه البحري، وخليج السويس ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والقليوبية ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ الأمطار ستكون متفاوتة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وتصبح رعدية أحيانا، وتصبح بين متوسطة وخفيفة كلما اتجهنا إلى الداخل، بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح البحر المتوسط في مواجهة منخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة تكاثر السحب الممطرة.

درجات الحرارة الإثنين 9 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 10 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء 11 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 12 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.