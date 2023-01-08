«الأرصاد»: أمطار مطروح والإسكندرية رعدية ومتفاوتة الشدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض محافظات مطروح والإسكندرية، لأمطار رعدية ومتفاوتة الشدة أحيانا، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومناطق من شمال الدلتا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها، أنّ موجة الأمطار تستمر لمدة 3 أيام مقبلة، حيث تتساقط بنسب تتراوح بين 40 لـ60%، نظرا لوجود امتداد لمنخفض جوي قوي في طبقات الجو العليا، يواجه منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، يزيد حالة عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع تقريبا، كما يُتوقع وفقا للصور الأخيرة الصادرة من الاقمار الصناعية، أن تمتد موجة الأمطار إلى خليج السويس ووسط وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، ومدن القناة مع تقدم ساعات النهار.

وتابعت الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة العظمى ستستقر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بينما نشهد انخفاضا في درجات الحرارة الصغرى، حيث تسجل بين 7 حتى 9 على عدد من مدن شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة الإثنين

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.