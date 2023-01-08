سقوط أمطار في أنحاء متفرقة بالشرقية.. وطقس غائم ومائل للبرودة غدا

تشهد مساء اليوم، مناطق متفرقة بمحافظة الشرقية، أمطارا متقطعة بين متوسطة إلى غزيرة، وتسجل سرعة الرياح 8 كيلو مترا على الساعة، فيما تسجل درجات الحرارة 12 درجة.

طقس غائم جزئيا بالشرقية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في محافظة الشرقية، وتوقع سقوط أمطار على بعض الأنحاء بنسبة 23%، فيما تسجل نسبة الرطوبة نحو 91%، بينما تسير الرياح بسرعة 8 كيلو مترا على الساعة، مع أجواء تميل للغيوم منذ الصباح الباكر.

الأمطار تواصل السقوط

وتواصل الأمطار سقوطها بدرجة من متوسطة إلى غزيرة في مناطق مختلفة في الشرقية، مصحوبة بالبرق الذي يضوي في السماء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى احتمالية سقوط أمطار غدا الاثنين بنسبة 20%، فضلا عن نسبة الرطوبة التي تسجل 72%، فيما تصل سرعة الرياح 10 كم على الساعة.

وفي سياق متصل، تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين في محافظة الشرقية، 20 درجة لدرجات الحرارة الكبرى بينما تسجل 8 درجات لدرجات الحرارة الصغرى، مع أجواء غائمة جزئيا.

سقوط أمطار على الوجه البحري

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة على مناطق متفرقة في مناطق ساحلية غربية وشمالية، والوجه البحري والسويس وجنوب سيناء وتمتد إلى القاهرة الكبرى والشرقية والإسماعيلية.