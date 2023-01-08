«تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول غدا

صرح المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بأن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل لجميع المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني على مستوى 20 إدارة تعليمية، والتي تنطلق غدا الاثنين.

انطلاق الامتحانات غدا

وقال محمد رمضان، وكيل وزارة التعليم، إن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية بلغ 497 ألفا و699 طالبا وطالبة، موزعين على 24 ألفا و883 لجنة فرعية، وإجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية العامة بلغ 297 ألفا و296 طالبا موزعين على 14 ألفا و864 لجنة فرعية.

ويبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الأول لصف الأول والثاني ثانوي عام بلغ 112 ألفا و654 طالب وطالبة موزعين على 5631 لجنة فرعية، وإجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الأول لصف الأول والثاني ثانوي فنية 114 ألفا و753 طالبا وطالبة موزعين على 5686 لجنة فرعية على مستوى 20 إدارة تعليمية في محافظة الشرقية.

إجراءات احترازية مشددة

وأضح وكيل أول الوزارة أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأشار أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

توفير الجو المناسب للطلبة

كما شدد على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة.

فيما أكد محمد رمضان، وكيل الوزارة، أن المديرية اطمأنت على جميع اللجان، وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب، حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديري عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

منع استخدام الموبايل في اللجان

وفي ذات السياق، شدد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل اول الوزارة، على مواصلة المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات، مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، مؤكدا منع اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة.

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وأضاف وكيل أول الوزارة أن هناك تعليمات مشددة لدى مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان الامتحانية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، والتأكد من توافر مواد التطهير وجهاز قياس الحرارة، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.