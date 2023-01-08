عاجل.. رعد وبرق وأمطار غزيرة تضرب المنوفية وطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

حالة من الطقس السيئ ضربت محافظة المنوفية، قبل قليل، على أغلب المدن، إذ شهدت سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض في درجات الحرارة، كما شهدت سماء المحافظة، ظاهرة البرق والرعد، وخلت الشوارع من المارة مع سقوط الأمطار.

الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، بسيارات لشفط مياه الأمطار والتدخل السريع لمنع ومواجهة تجمعات المياه، لمواجهة الطقس السيئ في المنوفية، كما تواجد مسؤولي الشركة في الشواع لمتابعة العمليات، وشدد المهندس محمد نجيب رئبس الشركة، على التواجد الميداني لكل القيادات، وحل المشكلات أولا بأول لمنع تراكم المياه.

حالة الطقس في محافظة المنوفية

أوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في محافظة المنوفية اليوم، تشهد انخفاض في درجات الحرارة مع سقوم أمطار على المدن والقرى، موضحة أن درجة الحرارة غدا الاثنين، تستمر على نفس الوضع، حيث تسجل درجة حرارة 19 للكبرى و10 درجات للصغرى.

محافظ المنوفية يشدد على التواجد الميداني

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية والمدن والوحدات القروية، على التواجد الميداني على أرض الواقع، والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط تجمعات مياه الأمطار، مؤكدا ضرورة التواصل بين كل الجهات وغرفة العمليات في ديوان المحافظة، لمتابعة الأوضاع أولا بأول.