«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس مدن القناة في أول أيام طوبة: شبورة وأمطار ونشاط للرياح

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن طقس محافظات القناة غدا الإثنين، أول أيام شهر طوبة، الذي يعتبر أشد أشهر الشتاء من حيث البرودة، يشهد تساقط أمطار وشبورة خلال ساعات الصباح وبرودة ليلاً.

أمطار قد تصل لحد السيول

وذكر البيان الصادر عن الأرصاد الجوية، أن محافظات القناة ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية تشهد سقوط أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات.

ودرجات الحرارة المتوقعة الإثنين في محافظات القناة كالتالي:

السويس: العظمى 18 والصغرى 12

الإسماعيلية: العظمى 19 والصغرى 12

بورسعيد: العظمى 19 والصغرى 13

شبورة مائية صباحا

وأوضح بيان هيئة الأرصاد، أن الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد تشهد تكون الشبورة المائية صباحا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشار البيان إلى أن حالة البحر المتوسط في طقس الإثنين تكون خفيفة إلى معتدلة، ويرتفع الموج به من متر إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الحمر تكون حالته معتدلة، ويرتفع الموج فيه بين متر ونصف إلى مترين وربع واتجاه الرياح شمالية غربية.