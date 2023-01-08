«الأرصاد»: طقس غير مستقر وأمطار على القاهرة الكبرى بداية من اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الأيام الماضية شهدت استقرارًا في الأحوال الجوية، ولكن بداية من اليوم سنتأثر بوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجوي العليا، مع منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، يؤثر على سواحلنا الشمالية الغربية بمطروح والإسكندرية، وبالفعل بدأ تساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة والرعدية عليهما في الساعات الأولى من الصباح.

تقدم الأمطار إلى المناطق الداخلية ليلًا

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، أنّ المحافظات الموجودة شمال الوجه البحري ستتأثر أيضًا بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، ومع تقدم فترات الليل ستتقدم الأمطار إلى المناطق الداخلية مع حركة المنخفض، وتشمل محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس.

سقوط أمطار على القاهرة خلال ساعات المساء

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الأمطار في المناطق الداخلية ستتراوح بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية، لكن السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري تكون الأمطار بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية، موضحة أنّ كميات الأمطار غدا الإثنين تكون أكثر في المناطق الشرقية وسواحلنا الشمالية الشرقية، نتيجة حركة المنخفض تجاه شرق البلاد.

وتابعت أنّ فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ستبدأ خلال ساعات المساء والساعات المتأخرة من الليل، وتستمر حتى غدًا الإثنين على مدار اليوم، مشيرة إلى أنّ فرص الأمطار ستقل يوم الثلاثاء وتنحسر فقط على السواحل الشمالية للبلاد.