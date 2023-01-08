«مع أهالينا» لخدمة المواطن: كراتين غذائية وبطاطين ولحوم «أضاحي»

تحت شعار «مع أهالينا» تعمل 28 جمعية ومؤسسة أهلية فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها، خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها، ضمن قطاع المساعدات الاجتماعية بمبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جميعها تهدف إلى خدمة المواطن، ومراعاته من كافة النواحى، تحت رعاية وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة للأسر الأكثر احتياجاً، فى ظل ما يمر به العالم من ظروف اقتصادية صعبة.

ويدعم قطاع المساعدات الاجتماعية الفئات الأولى بالرعاية من خلال عدة محاور، أهمها دعم هذه الشرائح فى مواجهة أعباء الحياة المختلفة، عبر تزويدها بالمساعدات الموسمية، مثل كراتين المواد الغذائية، وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى، والمحور الثانى هو دعم هذه الشرائح فى مواجهة آثار وتبعات الأزمات والكوارث الطبيعية والبشرية، مثلما حدث إبان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والأزمة «الروسية - الأوكرانية».

ولعل أبرز مؤسسات التحالف الوطنى التى تخدم المواطن هى مؤسسة «حياة كريمة»، التى كان لها دور بارز منذ إنشائها قبل 4 سنوات وحتى نهاية عام 2022، لتستقبل عام 2023 مستكملة المسيرة ذاتها فى مساعدة المحتاجين، لتطلق المرحلة الثانية من المبادرة فى أول أيام العام الجديد.

تأثير كبير أحدثته «حياة كريمة»، حيث أسهمت قوافلها الطبية فى خدمة نحو مليون و63 ألف مواطن وفقاً لما أعلنته المبادرة، وبالحديث عن عام 2022، استطاعت المؤسسة تركيب 217245 عمود إنارة لطرق القرى الفقيرة، وبناء 834 مدرسة، فضلاً عن تطوير 1519 مدرسة، و74091 مواطناً تم محو أميتهم، واستفاد البسطاء من مبادرات مثل «وصل الخير» التى انتفع بها 1.5 مليون مواطن، وكذلك بناء 2013 مركزاً للأسرة والطفل، و353 نقطة إسعاف، و31 حضانة، وعمل 53 عملية جراحية، وتوزيع آلاف النظارات الطبية، وإنشاء 3828 وحدة سكنية متطورة ورفع كفاءة 1486 أخرى، فضلاً عن توفير المياه للأكثر احتياجاً بـ256 محطة مياه.

وفى العام الجديد، ومن خلال المرحلة الثانية، ستكون «حياة كريمة» على موعد مع انطلاق الأعمال لتطوير قرى الريف المصرى، على مستوى 52 مركزاً تضم أكثر من 1600 قرية لخدمة عشرين مليون مواطن، وبتكلفة تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه، من إجمالى تريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاث.

ومن «حياة كريمة» إلى «بيت الزكاة والصدقات»، إحدى مؤسسات التحالف الوطنى، التى أسهمت بشكل كبير العام الماضى فى خدمة الأكثر احتياجاً بطرق مختلفة، منها انطلاق قوافل لتوزيع مواد غذائية وألحفة و«جواكت» لغير القادرين فى كل المحافظات، خاصة مع دخول فصل الشتاء، للتخفيف عن الأسر الفقيرة، ومساعدتهم فى توفير بعض المستلزمات المعيشية، مستهدفة توزيع 30 ألف لحاف و30 ألف كرتونة غذائية، تحتوى على 20 كجم من المواد الغذائية، فضلاً عن منحة بيت الزكاة ببرنامج «سند»، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

«سرحان»: ساعدنا نصف مليون أسرة

أيضاً بنك الطعام المصرى كان له تأثير فى تحسين حياة المحتاجين خلال 2022، إذ نجح فى توزيع خدمات متعددة على نحو نصف مليون أسرة بكافة المحافظات، ضمن الالتزام المبدئى للمرحلة الأولى، وفقاً لمحسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام لـ«الوطن»، وهذه المساعدات وصلت على شاحنات إلى قرى محافظات مختلفة داخل قرى كانت بحاجة لمساعدات إغاثية.

«فؤاد»: وفرنا آلاف المشروعات ونستهدف توفير 500 ألف مشروع للمواطنين والأهالى المستحقين خلال الفترة المقبلة

كما كان لمؤسسة «صُناع الخير»، إحدى مؤسسات التحالف الوطنى، مبادرات مختلفة أسهمت بدورها فى خدمة المواطن البسيط، ولعل أهمها إعمار 200 منزل فى 7 قرى من الأشد احتياجاً فى مراكز الفيوم المختلفة ضمن مبادرة «سكن كريم»، وفحص 2000 حالة بمبادرة «عنيك فى عنينا» فى القليوبية والجيزة، لعلاج المواطنين الأولى بالرعاية من الذين يعانون من ضعف فى الرؤية، وأيضاً إطلاق مبادرة «قدم صحيح» لتقديم العلاج والرعاية لمرضى القدم السكرى غير القادرين، حماية لهم من البتر، علاوة على تجهيز 60 عريساً وعروسة، يستعدون لبدء حياة جديدة.

وتمكنت جمعية الأورمان من توفير 220 ألف مشروع للمواطنين الأكثر احتياجاً، وتستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء وتوفير 500 ألف مشروع للمواطنين والأهالى المستحقين، وفقاً لحديث محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى لـ«الوطن».