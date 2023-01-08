مصادر بـ«التعليم العالي»: الامتحانات منتظمة بالجامعات غدا ولا تعطيل لها

نفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، ما تردد عن منح الطلاب بمختلف الجامعات غدا إجازة بسبب الأمطار التي تشهدها بعض المناطق سواء في محافظات القاهرة الكبرى أو المحافظات الأخرى، قائلة: «الامتحانات منتظمة ولايوجد تعطيل أو تأجيل لها، وأن الأمور تسير بصورة منتظمة بمختلف الجامعات ولا توجد أي مشكلات».

تعطيل الدراسة والامتحانات

وأكدت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات وأن غدا الاثنين ستنتظم الكليات في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكدت المصادر أن غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة التعليم العالي لم ترصد أي شكاوى أو مشكلات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، وأن هناك متابعة لحظية من قبل وزير التعليم العالي لها، لافتة إلى أن 26 يناير الجاري موعد نهاية الامتحانات.