البابا تواضروس لـ أحمد الطاهري: مرتكبو العمليات الإرهابية لديهم ضعف تربية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يجب على الأسر المصرية أن تهتم ببناء تكوين الإنسان، إذ يجب على كل فرد الاستفادة من الأسرة وأخلاقها وتربيتها بالشكل الذي يليق: «العامل الأول في كل مؤسسات تكوين الإنسان هو المحبة، وزي ما بيقولوا النفس الشبعانة تدوس العسل».

وأضاف البابا خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الإنسان وفي حال وجد المحبة بداخل البيت يستطيع أن «يُدوس أي عسل بعد كده»، مستطردا: «يدوس أي ضعف يقابله في المجتمع بأي صورة من الصور سواء في المدرسة أو المؤسسة الدينية أو الصداقة، لو درسنا كل اللي قاموا بعمليات إرهابية على مستوى العالم ودون استثناء هنلاقي عندهم ضعف في التربية ومخدوش مكون الحب داخل الأسرة، أي نشء دون حب».

اكتمال عنصر الحب في الإنسان

وأكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ضرورة اكتمال عنصر الحب في الإنسان، «الفكرة أن الطفل يولد في كيان الحب، الرجل والمرأة اللي تزوجوا وكونوا أسرة، هذه الأسرة بنيت على الحب بناء سليم، ومن هذا البناء السليم يوجد الطفل، الذي تتحقق فيه المعادلة ينمو إنسانًا محبوبًا في البيت ثم يخرج للمجتمع ويصير محبًا».

وتابع: «لو كان الشخص محبا ومحبوبًا هنلاقيه بصورة عامة قادر يحب مجتمعه ويخدمه ويكون أمينا في مجتعمه ودراسته».