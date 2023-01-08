نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار منزل بحي وسط دون مصابين

تفقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، مساء اليوم، موقع انهيار جزء من منزل «السلالم الداخلية»، بشارع العزبي حارة سعيد امتداد شارع الفولى بحي وسط مدينة المنيا، حيث لم يسفر الحادث عن أية إصابات.

إخطار لجنة المنشات الآيلة لللسقوط

وجه نائب المحافظ، رئيس مدينة المنيا، بالتنسيق مع لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب المعاينة وإعداد التقرير الفني.

إخلاء المنزل من السكان

وأخلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، المنزل من السكان، وتم فصل التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمني من الشرطة حول المكان، حيث تبين أن المنزل قديم ومكون من أربعة طوابق، على مساحة 105 أمتار.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الصادرة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بحضور الدكتور، محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والجهات الأمنية، عدد من الجهات المعنية.