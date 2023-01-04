استقرار الحالة الصحية لمحافظ المنيا بعد مروره بوعكة صحية

استقرت الحالة الصحية للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الذي تعرض لوعكة صحية، أمس الأول الاثنين، وجرى نقله على إثرها إلى المستشفى الجامعي، وخضع للرعاية الطبية اللازمة.

بيان المحافظة عن حالة اللواء أسامة القاضي

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، بيانا مختصرا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لطمأنة الأهالي والمواطنين عن الحالة الصحية للمحافظ، جاء نصه كالتالي: «تعرض اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لوعكة صحية أثناء أداء مهام عمله بمكتبه بالديوان العام للمحافظة، وهو حاليا يتماثل للشفاء، وحالته مستقرة، نسأل الله السميع العليم أن يمن عليه بالشفاء العاجل إنه نعم المولى ونعم النصير».

واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، معروف عنه منذ توليه زمام الأمور بالمحافظة أنه يواصل العمل لفترات طويلة قد تستمر لـ15 ساعة متصلة علي مدار اليوم الواحد، ويجري 3 جولات أسبوعيا لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات، إضافة إلى الاجتماعات المتتالية التي يعقدها داخل مبني الديوان العام؛ إذ يحرص على حضورها جميعا، خاصة المرتبطة بخدمة المواطنين.

قضاء مصالح المواطنين دون إبطاء

وبحسب مصادر بالديوان العام لمحافظة المنيا، فإن «القاضي» نبه على جهازه التنفيذي فور إصابته بالوعكة الصحية بتواجد الجميع علي رأس العمل، لقضاء مصالح المواطنين دون إبطاء.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المحافظ في حالة صحية مستقرة وجيدة، مرجحة أن يكون سبب الوعكة التي مر بها ضغط العمل الشديد في الفترة الأخيرة، وإجراء عدة جولات متتالية شملت جميع مراكز المحافظة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية.