مستشفى ملوي التخصصي.. صرح طبي عملاق أنقذ أهالي المنيا من عناء السفر لأسيوط

مستشفى ملوي التخصصي صرح طبي عملاق يضاف إلى قائمة الإنجازات والطفرة الكبيرة التي تحققت في القطاع الطبي بمحافظة المنيا، إذ وفر الجهد والمال الذي كان يتكبده الأهالي في مراكز جنوب المحافظة، وهي أبوقرقاص وملوي وديرمواس خلال رحلات السفر الشاقة إلى محافظات أخرى؛ منها القاهرة وأسيوط بحثًا عن خدمات طبية أفضل.

سعة المستشفى 151 سريرًا

ويقع مستشفى ملوي التخصصي، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية ديسمبر من عام 2021 ضمن فعاليات أسبوع الصعيد على مساحة 29 ألف متر مربع، ويتوسط مركزي أبوقرقاص وديرمواس في جنوب المنيا، وبلغت تكلفة إنشائه 407 ملايين جنيه، بإجمالي 151 سريرًا، ويضم جميع الأقسام المهمة؛ ومنها العناية المركزة بسعة 19 سريرًا والغسيل الكلوي بسعة 46 سريرًا، فضلًا عن 21 حضانة للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة وأقسام للمعامل والتحاليل والأشعة والعمليات والاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى مدرسة لتخرج الممرضين مقامة على أعلى مستوى وبأحدث الإمكانيات.

عزل لكورونا في محافظات الصعيد

وكان مستشفى ملوي التخصصي من بين المستشفيات التي تم تخصيصها لاستقبال حالات عزل فيروس كورونا المستجد فور ظهوره، إذ جرى تشغليها بشكل جزئي ومؤقت لاستقبال مئات الحالات من مختلف محافظات الصعيد بعد انتشار الجائحة، وبفضل وجود عناية طبية فائقة تماثلت معظم حالات مرضى كوفيد 19 للشفاء، خاصة وأن الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى ملوي التخصصي من أكفأ العناصر في محافظة المنيا التي شهدت طفرة كبيرة في القطاع الطبي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد.

وشهد مستشفى ملوي التخصصي في الأونة الأخيرة، افتتاح العديد من الأقسام المهمة التي يحتاجها قطاع الصحة في المنيا؛ أبرزها وحدة القلب المفتوح التي تستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة التي تعمل على خدمة المنيا والمحافظات المجاورة.