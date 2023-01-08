إصابة 10 أشخاص إثر اصطدام سيارة ربع نقل بعامود إنارة في المنيا

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بعامود إنارة بطريق فرعي بشرق النيل بزمام مجلس قروي نزلة حسين في مركز المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

اصطدام سيارة بعامود إنارة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ربع نقل بعامود إنارة، بطريق الشرفا في مجلس قروي نزلة حسين بشرق النيل بمركز المنيا.

السرعة الزائدة السبب

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: مؤمن شحاتة محمد 43 عاما، عبد الباسط محمد علي 65 عاما، وفاء عاشور محمود 39 عاما، صفية أحمد عبد الغني 29 عاما، علي محمد منازع 53 عاما، عيد ماهر يعقوب 43 عاما، وابنه كيرلس 16 عاما، حسن سعداوي محمد 30 عاما، رجب أحمد راشد 24 عاما، بولس عزيز فانوس 12 عاما، ويقيمون في قرى الحوارته والشرفا والحواصلية ونزلة عبيد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين نزيف وكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.