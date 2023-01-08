أمين اتحاد الغرف التجاريةلقناة الحياة: زودنا حجم انتشار معارض «أهلا رمضان»

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف تواصلت مع السلاسل التجارية، وجرى الاتفاق معهم على إنشاء ركن «أهلا رمضان»، يكون به السلع المخفضة الموفرة للمواطنين، «كده إحنا زودنا حجم الانتشار الموجود، وزيها زي المنافذ بالظبط».

وأضاف «عز»، خلال استضافته له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن بعض التجار قاموا بتحميل البضائع وبيعها بأسعار رخيصة كون تلك المنافذ أرخص كثيرا من تجار الجملة، موضحا: «بدأت السلاسل تعلق يفط أنه ممنوع أكثر من 2 زجاجة زيت أو 2 كيس سكر».

وتابع: «قولنا المواطن ياخد الكمية اللي هو عايزها، وبقى فيه تفتيش من التموين والأجهزة الرقابية لمنع الشراء بالكرتونة ويجب أن نمنعه، كما ومنعنا دخول عربيات النص نقل في المناطق المحيطة سواء بالمنافذ أو السلاسل التجارية».