«الغرف التجارية» لقناة الحياة: المواطن يرغب في الحصول على سلعة جيدة بسعر مناسب

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية تأثرت كثيرا بما يحدث خارجيا خاصة، وأن الدولة تستورد 60% من الغذاء، ومدخلات الصناعة، وبالتالي فالدولة متأثرة بما يحدث على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المواطن يرغب في الحصول على السلعة الجيدة بسعر مناسب لمستوى معيشته.

عز: بدأنا فتح المنافذ الأسبوع الأخير من ديسمبر

أضاف «عز»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي، وجه بأن تكون معارض أهلا رمضان التي يتم إنشائها قبل أسبوعين من بداية شهر رمضان، أن تبدأ في يناير، «التوجيه جالنا أواخر ديسمبر، وبدأت بعض الغرف في الأسبوع الأخير من ديسمبر أن تفتح تلك المنافذ».

عز: حققنا انتشار كبير على مستوى الجمهورية

واستطرد: «على التوازي ابتدينا نشتغل على سلاسل الإمداد، وكان فيه اجتماع اتعمل مع وزير التجارة والصناعة، لوضع الآليات الخاصة بتلك المنافذ، حتى تكون تصميم تلك المنافذ بعيدة عن منافذ الشرطة والمجمعات الاستهلاكية، وبكدة نكون زودنا الانتشار على مستوى الجمهورية، بخلاف المنافذ المتحركة بكل القرى والنجوع».