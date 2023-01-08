متحدث «الزراعة» لقناة الحياة: تطوير حديقتي الأورمان والحيوان لخدمة المواطن

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن التوجيهات الأخيرة من قبل القيادة السياسية جاءت لتطوير كل الأصول المتاحة حتى نصل لأفضل جودة وخدمة ممكنة للمواطن المصري، مشيرا إلى أن هذا التوجيه تبعه السعي قدما لتطوير كلا من حديقتي الأورمان والحيوان، مضيفا: «دول من الأصول المهمة جدا المتاحة اللي عايزين نطورها لتليق بالمواطن المصري».

حديقة الحيوان كان لها اعتماد دولي حتى عام 2004

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن حديقة الحيوان كان لها اعتماد دولي حتى عام 2004، ما دفع القيادة السياسية للاهتمام بها من أجل تطويرها لتجديد الاعتمادات الخاصة بتلك الحديقة، «فيه منظمات دولية بتراجع بشكل دوري تواجد الحيوانات والإجراءات الموجودة وسلامة الحيوانات، وأحدى تلك المنظمات قررت عدم التجديد لحديقة الحيوان عام 2004، ما قلل من عالمية الحديقة».

واستطرد: «على مدار الأعوام السابقة لم تحظى الحديقة بالاهتمام الكاف، حتى بات هناك تكاليف مالية من أجل تطوير ونهضة تلك الحديقة، ثم التحول إلى شكل إطار عالمي للحديقة هي أفضل الحدائق عالميا، وكذا تطبيق كل المعايير الدولية».