التحالف الوطني يغير وجه الحياة بعزبة البنك بالقليوبية.. ترميم منازل ومحو أمية

عبر أهالي عزبة البنك في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية عن سعادتهم بمؤسسة صناع الحياة التي أجرت قافلة ستر وعافية بالقرية ضمن خدمات حياة كريمة لخدمة أهالي المحافظة في القرية بمشاركة 200 متطوع من أبناء صناع الحياة ومتطوعين من العاملين بإحدى شركات التطوير العقاري قاموا بتنفيذ مبادرة قافلة متكاملة بالقليوبية.

تطوير عزبة البنك بسواعد صناع الحياة ضمن التحالف الوطني

أوضحت نجلاء الفرماوي مدير وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بمحافظة القليوبية لـ«الوطن»، أن القافلة المتكاملة في عزبة البنك بالخانكة جاءت تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ونظمها التحالف الوطني بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة.

وتابعت: نجحت القافلة في تنفيذ 15 سقفا للمنازل بالقرية ومعرض ملابس 1500 قطعة وتوعية صحية تحت شعار «خطوتك فارقة» عن أهمية شرب الماء والحفاظ على الكلى لـ 600 مستفيد وتوزيع 250 وجبة إطعام وتوزيع 61 بطانية وكرنفال أطفال لـ150 طفلا وتلوين على المنازل تحت شعار «بيت العز» وقافلة محو أمية حيث أجري امتحان فوري لـ 62 دارسا.

أضافت الفرماوي، أن القافلة جاءت بعد عمل دام لعدة أيام مُسبقة عن طريق فرق في أقسام مختلفة بصناع الحياة والتحالف لرفع واقع القرية وعمل أبحاث تفصيلية للأسر وتحديد الاحتياجات وترتيب الأسر حسب أولوية تقديم المساعدة ومحاولة الاهتمام بكل أسرة في أكثر جوانبها احتياجًا والتأكد من كافة البيانات ومدى صحتها.

رسم البسمة على وجه أهالي عزبة البنك ضمن أنشطة التحالف الوطني

وأكدت الفرماوي أن قافلة ستر وعافية بقرية البنك غيرت وجه الحياة ورسمت البسمة علي وجه المواطنين والأهالي البسطاء في إطار جهود محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في تقديم الدعم الكامل والمساندة لتوفير المساعدات المطلوبة حرصًا على إستمرارية التعاون مع الجمعيات الأهلية من أجل خدمة الحالات الإنسانية داخل المحافظة وخاصة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي من خلال قوافل ستر وعافية.

وأشار محمد عادل من الأهالي لـ«الوطن» إلى أن القافلة نجحت في توفير سقف جديد لمنزله لحمايته هو وأولاده من آثار الشتاء والطقس وتوفير منزل أمن لابنائه قائلا كل الشكر للتحالف الوطني علي جهوده في تنمية العزبة وتغيير وجه الحياة فيها.

وقالت سعاد عبد الحميد من أهالي عزبة البنك لـ«الوطن»، إن القافلة ساهمت في توفير البطاطين والسلع والملابس للأهالي في إطار حياة كريمة موجهة الشكر للقافلة والتحالف الوطني الذي غير وجه الحياة في العزبة وأصبحت بيوتها وشوارعها في شكل حضاري لائق.

توزيع 154 نظارة طبية وإنهاء إجراءات جراحات العيون

في سياق متصل أوضحت نجلاء الفرماوي لـ«الوطن»، مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية، أن جهود التحالف الوطني لم تقف عند عزبة البنك بل قام التحالف الوطني باستكمال خدمات قافلة ستر وعافية حيث جري توزيع 154 نظارة طبية وإنهاء اجراءات جراحات العيون لـ32 مواطنا بقرية كفر شبين مركز شبين القناطر والقرى المجاورة ضمن قرى حياة كريمة بتسليم النظارات الطبية لمن تم توقيع الكشف عليه في المرحلة الأولى من قافلة ستر وعافية وكذلك استكمال التجهيزات المطلوبة لإجراء عمليات جراحات العيون تحت رعاية وإشراف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

أضافت الفرماوي، أن المحافظة تقدم كل الدعم المطلوب لإنجاح قوافل التحالف الوطني بكامل مراحل خدماتها تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير لـ«الوطن»، إن المرحلة الثانية من مراحل خدمات قافلة ستر وعافيه 2 لأهالي كفر شبين والقرى المجاورة ضمن حياة كريمة تشمل توزيع صناع الخير لـ154 نظارة طبية وكذلك إنهاء التجهيزات لإجراء 32 عمليات جراحات عيون مختلفة وأن المرحلة الثانية تأتي استكمالا لما قدمته قافلة ستر وعافية 2 في مرحلتها الأولى من توقيع الكشف على الأهالي في التخصصات الطبية الأكثر أهمية وعلى رأسها أمراض العيون والقلب والعظام والقدم السكري كذلك تقديم الخدمات التوعوية والمساعدات الإنسانية.