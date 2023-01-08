«صحة المنوفية»: الكشف على 1132 شخصا مجانا خلال احتفالات عيد الميلاد

أكدت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، برئاسة الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل الوزارة، أنه جرى تقديم الخدمات الطبية في أماكن تجمعات المواطنين بالكنائس وبلغ عدد المنتفعين 1132 خلال 17 فريقا على مستوى المحافظة وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي لاحتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشارت مديرية الصحة في المنوفية، في بيان إلى أن الحملات تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وقدمت الكشف بالمجان على جميع المترددين.

حملات متنقلة للكشف على المواطنين خلال أعياد الميلاد

وأوضحت صحة المنوفية، أن الحملات كانت من خلال عيادات متنقلة مزودة بالأجهزة الطبية وكافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة لخدمات مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» لدعم صحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن من مشورة تغذوية وكشف طبي وفحص السكر والاعتلال ودهون الدم وذلك بالتنسيق مع الإدارات الصحية والوحدات والمراكز الصحية التابعة لها.

الدفع بسيارات إسعاف في محيط الكنائس في المنوفية

وقامت فرق التواصل المجتمعي بتقديم التوعية الصحية للمواطنين كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف بمحيط الكنائس وعلى الطرق السريعة وفرق متنقلة بداخل الكنائس يومي الجمعة والسبت.