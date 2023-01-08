تفاصيل الحلقة الثانية من حكاية روليت: نضال الشافعي يتهم نجلاء بدر بقتل طفلهما

انطلقت منذ قليل، فعاليات الحلقة الثانية من حكاية روليت ضمن حكاوي مسلسل في كل أسبوع حكاية، الذي يعرض على قناة سي بي سي.

بدأت الحلقة الثانية بعتاب نضال الشافعي الذي يجسد شخصية محمود لزوجته شيرين التي تقدم دورها نجلاء بدر، واتهامها بقتل ابنهما، وتظهر شيرين في حالة بكاء شديد.

تستكمل أحداث الحلقة بفلاش باك لمحاولة شيرين التخلص من الجنين بعد أن علمت أنها حامل بسبب استعدادها لدخول عمل سينمائي ضخم من بطولتها من أحد المخرجين الكبار رستم.

نجلاء بدر تسافر أمريكا

وسافرت إلى أمريكا لإجراء عملية إجهاض دون علم زوجها محمود خاصة أنها أخبرته أنها لديها لقاء تليفزيوني في دبي يتطلب سفرها لعدة أيام؛ لتنتهي الحلقة على مفاجأة بأن يبلغها المخرج رستم بإلغاء المشروع السينمائي بعد انسحاب الجهة المنتجة منه وذلك يمثل صدمة كبيرة لها بعد أن تخلصت من الجنين.

وتعرض حكاية روليت في الثامنة مساء على سي بي سي، بطولة إنجي شرف، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج معتز حسام.

يذكر أن نجلاء بدر تصدرت محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي منذ عرض المسلسل؛ إذ احتلت أمس تريند رقم واحد على تويتر بعنوان نجلاء بدر حكاية روليت.

تفاصيل حكاية روليت

حكاية روليت تناقش مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما محمود الوكيل وزوجته الممثلة شيرين زاهر، حيث يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.