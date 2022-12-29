أحد لاعبي «كابيتانو مصر» يكشف عن أمنيات والده: «قالي هتبقى قد البطولة»

أعرب لاعبو برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة ON، اليوم الخميس، في ثالث حلقاته، عن سعادتهم بتحقيق أحلامهم وقرب الوصول إلى الجائزة.

وقال أحد اللاعبين: «والدي قالي فاكر لما كنت بسيب الشغل عشان أجي معاك التدريب، وأنا واثق فيك، وعارف إني مخلف راجل.. وهتبقى قد البطولة عايزك لو خرجت متبقاش زعلان طلما عملت اللي عليك».

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.