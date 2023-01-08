أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية مجددا.. والمحافظة تحذر المواطنين

عادت الأمطار الغزيرة لتضرب الإسكندرية مجددا، منذ قليل، وذلك بعدما توقفت قرابة 6 ساعات منذ عصر اليوم، إذ ضربت مناطق عدة على رأسها أحياء المنتزه وذلك بالتزامن مع منخفض البحر المتوسط الذي يصاحبه أجواء صعبة مع قدوم أول أيام شهر طوبة غدا والذي يتزامن مع رابع أيام نوة عيد الميلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يتوقع أن تزداد كثافة الأمطار مع تقدم الساعات ووصولها إلى 60% غدا مع احتمالية سقوط أمطار رعدية مع منخفض البحر الأبيض المتوسط الذي يضرب عروس البحر حاليا.

رفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم الدفع بـ152 سيارة ومعدة ضمن حالة الطوارئ في المحافظة، مع رفع تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة بالتحديد في شوارع المنتزه ثان.

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أنه قد تم تطهير الشنايش في وقت توقف الأمطار من أجل استيعابها الأمطار مرة أخرى عند سقوطها في تلك الآونة.

تحذيرات مع أمطار الإسكندرية الغزيرة

وتبع هطول الأمطار الغزيرة تحذير محافظة الإسكندرية، المواطنين بتقليل حركة النزول حفاظا على سلامتهم مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة والتي سجلت 18 العظمى و13 الصغرى.

كما طالبت المواطنين بتقليل سرعة السيارات وقت السير بسرعة 60 كيلو متر في الساعة خلال الطرق السريعة، وعدم ركن السيارات فوق الشنايش لتصريف المياه، بالإضافة إلى عدم الوقوف تحت العقارات القديمة المهددة بالانهيار.