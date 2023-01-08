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نائب رئيس شعبة العطارة: أسعار البهارات ومحسنات الطعم تشهد انخفاضا قريبا

كتب:

منى صلاح
10:04 م | الأحد 08 يناير 2023
مبيعات التوابل قبل رمضان

مبيعات التوابل قبل رمضان

أكد مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بالغرف التجارية بالقاهرة، أنَّ الإفراج الجمركي عن التوابل ومستلزمات العطارة سيبدأ بعد خروج السلع الأساسية بالكامل من المواني، مثل الأعلاف والأرز والزيوت، متوقعا تراجع أسعار البهارات ومحسنات الطعم مع تحقيق الوفرة.

ترشيد استهلاك التوابل 

ونصح «توفيق» في تصريحاته لـ «الوطن»، المستهلك بشراء ما يحتاجه فقط من التوابل للاستعداد لموسم رمضان، فحوالي 100 جرام «كمون» ومثلهم «فلفل» تكفي لاحتياجات المنزل طوال العام، وذلك بخلاف السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر بكميات كبيرة.

برد الشتاء يشعل مبيعات الأعشاب

وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أنَّ دخول موسم الشتاء وتزامنه مع قرب «رمضان» سينشط حجم المبيعات، خاصة على الحبوب وأعشاب العطارة التي يُصنع منها المشروبات الساخنة مثل «اليانسون»، بجانب الإقبال على شراء التمور والبلح الطري أو «الأسواني» الذي يباع طوال العام، ويجرى جلبه من أسوان ويفضله المصريون في طعام الإفطار.

أشاد بجهود وزارة التموين في توفير شوادر «أهلا رمضان»، مؤكداً أنَّ فروقات الأسعار بين منافذ البيع بعيدا عن المعارض كبيرة، قائلا: «سعر الزيت في معارض أهلاً رمضان يُباع بـ 35 جنيها فقط مقابل 65 جنيها في السوبر ماركت، كما أنَّ الأرز متاح بسعر 12 جنيها للكيلو بالمعرض بدلاً من 20 و18 جنيها خارجه».

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.