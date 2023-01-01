«شعبة العطارة»: التمور في مصر الأرخص عالميا.. وقادرون على المنافسة بالخارج

أكد نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة مجدي توفيق، على جودة التمور المنتجة في مصر وقدرتها على المنافسة عالميا، خاصة مع انخفاض أسعارها مقارنةً بمثيلتها بدول أخرى مشهورة بإنتاج التمر.

«توفيق»: أصناف عديدة من التمر ننتجها في مصر

قال مجدي توفيق، إنَّ إنتاج مصر من التمور يتميز بالجودة العالية التي تنافس تمور يتم إنتاجها في بلدان تشتهر بإنتاج التمر، خاصةً تمور واحة سيوة والوادي الجديد، وهو «بلح» طبيعي وينافس عالمياً.

وأضاف «توفيق» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ مصر تشتهر بتعدد الأصناف الكثيرة للغاية وأنواع عليها طلب مرتفع عالمياً، والسوق المحلي يقبل على شراء التمر كطعام وتحلية طوال العام خاصةً في شهر رمضان المعظم نظراً لتفضيل الصائمين الإفطار على التمر احتفاءً بالسنة النبوية.

ننافس عالميا وسعر التمور في مصر الأرخص

تابع نائب رئيس الشعبة، «يحتاج السوق المحلي لاستهلاك أصناف متنوعة من التمر، وبالتالي نستورد بعض الأصناف الأخرى مثل تمر المدينة من السعودية، وفي المقابل تستورد الدول العربية التمور المزروعة في مصر للميزة التنافسية لسعر المنتج المصري مع إنتاجنا كميات كبيرة».

سعر كيلو التمر إنتاج الوادي الجديد يبدأ من 17 جنيه فقط

وقال «توفيق»، إنَّ سعر كيلو تمور الوادي الجديد الجملة يبدأ من 17 جنيهاً ويصل إلى 60 جنيهاً، فيما يُباع «تمر المدينة» المُستورد» الجملة منه بسعر يترواح بين 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

استغلال الميزة النسبية للتمر المصري والتوسع في زراعته وتصديره

أكد على ضرورة استغلال تميز مصر في إنتاج التمور والاهتمام بالتصدير وزيادة المساحات المزروعة بالنخيل، فهي ثروة لابد من استغلالها بشكل أمثل ومصدر جيد للغذاء يحتوي على معادن هامة، حتى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب طعامه من الأسودين؛ التمر والماء، والعلم الحديث اكتشف احتوائه على نسب عالية من المعادن الهامة للجسم كالحديد وتناول نحو 7 تمرات يوميا تقي من أمراض فقر الدم أو الأنيميا، بخلاف أنَّه مصدر للطاقة، والسنة النبوية تناول عدد فردي 1 أو 3 أو 5 أو 7 تمرات صباحاً، ويساعد على تنقية الجسم من السموم وتحسين عملية الهضم والعديد من الفوائد التي لا تحصى.

وأشار إلى أسواق في مصر تشتهر ببيع التمور فقط، خاصةً بمنطقة الأزهر، ويُباع كأحد أصناف الطعام فهو ليس فاكهة بخلاف المتعارف، وتشتهر أسوان بزراعة العديد من الأنواع المختلفة وكذلك ينتشر بالصعيد زراعة النخيل على مساحات شاسعة.