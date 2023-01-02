شعبة العطارة: توفر التوابل والياميش ومستلزمات رمضان بأسعار مناسبة

طمأنت شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين بشأن سلع شهر رمضان المبارك، معلنة توافر التوابل والبهارات بأسعار تنافسية، وسط توقعات بمزيد من التراجع.

توافر التوابل والبهارات والياميش

وأكد مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن غالبية مواد العطارة من التوابل والبهارات والياميش متوفرة في السوق المصرية، وأن الكميات كافية للاستهلاك خلال الشهر الكريم، لافتاً إلى أن الأعشاب لا تزال رخيصة السعر، وخاصة الينسون الذي يباع بسعر 80 جنيها للكيلو والحلبة بسعر 20 جنيها، والشطة بـ 50 جنيها.

المبيعات ستنتعش خلال الفترة المقبلة

وأشار رئيس شعبة العطارة، إلى أن المبيعات ستنتعش خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع معدلات إقبال المواطنين، موضحاً أن استهلاك المواطنين من التوابل والبهارات والياميش يرتفع في شهر رمضان، وهو ما استعد له التجار قبل الشهر الكريم بوقت كاف.

انطلاق معارض أهلاً رمضان بعدد من المحافظات

وانطلقت معارض أهلاً رمضان بعدد من المحافظات، تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية، بتخفيضات سعرية تصل إلى 60% على السلع والمنتجات، بعد قرار مجلس الوزراء تبكير المعارض لتبدأ أول يناير وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المعظم، بمشاركة العديد من الشعب النوعية والغرف التجارية بالمحافظات، وآلاف العارضين من التجار ومؤدي الخدمات ومنتسبي الغرف والموردين.