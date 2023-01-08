الصديق المقرب لـ عادل إمام: الزعيم بكامل صحته مبتسما مبتهجا كعادته

كشف الكاتب الصحفي محمود موسى، تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام، بعد زيارته في منزله اليوم الأحد، قائلًا: «أتشرف من فترة لأخرى بزيارة النجم الكبير الزعيم عادل إمام وظهر اليوم تشرفت بزيارته».

وكتب محمود موسى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «عادل إمام كما كل الزيارات يكون المكان محاطًا بالطاقة الإيجابية والبهجة والفرح والضحك، ووجدته مبهجًا عفيًا بكامل صحته مبتسمًا مبتهجًا، وكعادته الدائمة كريمًا في ضيافته».

وأضاف «في حضرة الزعيم كثير من الذكريات عن الإبداع، وشخصيات ساهمت في الثقافة والفكر، فأنت مع القيمة والقامة والتاريخ، فهو وحده رمز وعنوان السعادة، أنّ تكون في حضرة الزعيم، فى حضرة الزعيم هناك ثوابت لا تغيب ولا تتغير.. عشقه لمصر بتاريخها وحاضرها ومستقبلها أو كما قال بتنفس مصر.. عادل إمام هو نجم كل السنوات وزعيم كل الأجيال».