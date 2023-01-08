رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الصديق المقرب لـ عادل إمام: الزعيم بكامل صحته مبتسما مبتهجا كعادته

كتب:

أحمد حسين صوان
10:04 م | الأحد 08 يناير 2023
عادل إمام

عادل إمام

كشف الكاتب الصحفي محمود موسى، تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام، بعد زيارته في منزله اليوم الأحد، قائلًا: «أتشرف من فترة لأخرى بزيارة النجم الكبير الزعيم عادل إمام وظهر اليوم تشرفت بزيارته».

وكتب محمود موسى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «عادل إمام كما كل الزيارات يكون المكان محاطًا بالطاقة الإيجابية والبهجة والفرح والضحك، ووجدته مبهجًا عفيًا بكامل صحته مبتسمًا مبتهجًا، وكعادته الدائمة كريمًا في ضيافته».

وأضاف «في حضرة الزعيم كثير من الذكريات عن الإبداع، وشخصيات ساهمت في الثقافة والفكر، فأنت مع القيمة والقامة والتاريخ، فهو وحده رمز وعنوان السعادة، أنّ تكون في حضرة الزعيم، فى حضرة الزعيم هناك ثوابت لا تغيب ولا تتغير.. عشقه لمصر بتاريخها وحاضرها ومستقبلها أو كما قال بتنفس مصر.. عادل إمام هو نجم كل السنوات وزعيم كل الأجيال».

اقرأ المزيد:

ذكرى وفاة محمد الدفراوي.. 9 أعمال جمعت بين «الحكيم» والزعيم عادل إمام

عادل إمام يهنئ جمهوره برأس السنة: كل عام وأنتم بألف خير

نقيب الممثلين: عادل إمام حالته الصحية جيدة ولم يعتزل الفن

أبناء وأحفاد الزعيم.. علاقة طيبة تجمع الأسرة بالفنان عادل إمام
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.