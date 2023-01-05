ذكرى وفاة محمد الدفراوي.. 9 أعمال جمعت بين «الحكيم» والزعيم عادل إمام

ما يقرب من 300 عمل فني، شارك فيهم الفنان القدير محمد الدفراوي، الذي تمر اليوم ذكرى رحيله الـ12، حيث غادر دنيانا يوم 5 يناير عام 2011، بعد مشوار فني بدأه في خمسينيات القرن الماضي، واستمر حتى الرمق الأخير، فكانت آخر مشاركة له عام 2010.

قدّم الفنان محمد الدفراوي مع الزعيم عادل إمام ما يزيد عن 9 أعمال فنية سواء في السينما أو شاشة التليفزيون.

دموع في عيون وقحة

عام 1980 شارك محمد الدفراوي، مع عادل إمام في مسلسل دموع في عيون وقحة، وجسّد شخصية مدير المخابرات المصرية، سيناريو وحوار صالح مرسي، إخراج يحيى العلمي، بطولة معالي زايد، صلاح قابيل، محمود الجندي.

سلام يا صاحبي

عام 1987 جسّد شخصية الملك الجيار، في أحداث فيلم سلام يا صاحبي، ولعب عادل إمام شخصية مرزوق، وجسد سعيد صالح شخصية بركات، سيناريو وحوار صلاح فؤاد، إخراج نادر جلال.

مسجل خطر

عام 1991 قدم محمد الدفراوي مع عادل إمام، فيلم مسجل خطر، وتجسيده شخصية أيوب، تأليف وحيد حامد، إخراج سمير سيف، بطولة صلاح قابيل، حاتم ذوالفقار، سعيد عبدالغني.

الإرهابي

عام 1994 جسّد محمد الدفراوي شخصية الكاتب فؤاد مسعود، الذي تسعى الجماعات المتطرفة إلى اغتياله من خلال عادل إمام، وذلك في فيلم الإرهابي، تأليف لينين الرملي، إخراج نادر جلال، بطولة شيرين، صلاح ذو الفقار، مديحة يسري.

النوم في العسل

عام 1996 جسّد محمد الدفراوي، شخصية وزير الداخلية في فيلم النوم في العسل، أمام عادل إمام، دلال عبد العزيز، شيرين سيف النصر، سامي سرحان، نظيم شعراوي، تأليف وحيد حامد، إخراج شريف عرفة.

رسالة إلى الوالي وشخصية الحكيم

عام 1998 شارك في فيلم رسالة إلى الوالي وجسد شخصية الحكيم، سيناريو وحوار بسام إسماعيل وبسيوني عثمان، إخراج نادر جلال، بطولة عادل إمام، يسرا، علاء ولي الدين، مصطفى متولي.

الواد محروس بتاع الوزير

عام 1999 جسد محمد الدفراوي شخصية رئيس الوزراء، في فيلم الواد محروس بتاع الوزير، تأليف يوسف معاطي، إخراج نادر جلال، بطولة عادل إمام، كمال الشناوي، عايدة عبد العزيز، ألفت إمام.

التجربة الدنماركية

عام 2003 قدم شخصية رئيس الوزراء مرة أخرى خلال أحداث فيلم التجربة الدنماركية تأليف يوسف معاطي، إخراج علي إدريس، بطولة عادل إمام، نيكول سابا، تامر هجرس، خالد سرحان، يوسف عيد.

عمارة يعقوبيان

عام 2006 جسّد محمد الدفراوي شخصية أمير الجماعة في فيلم عمارة يعقوبيان، بطولة عادل إمام، نور الشريف، يسرا، إسعاد يونس، هند صبري، أحمد بدير، محمد إمام، إخراج مروان حامد.