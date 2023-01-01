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عادل إمام يهنئ جمهوره برأس السنة: كل عام وأنتم بألف خير

كتب:

محمد عزالدين
04:19 ص | الأحد 01 يناير 2023
الفنان الكبير عادل إمام

الفنان الكبير عادل إمام

حرص الفنان الكبير عادل إمام على تهنئة جمهوره العريض برأس السنة الجديدة 2023، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر عادل إمام صورة له يحيي فيها الجمهور، معلقا عليها: « كل عام وأنتم بألف خير وسعادة بمناسبة العام الجديد».

يذكر أن الفنان عادل إمام كان شارك في آخر عمل درامي له عام 2020، ببطولة مسلسل «فلانتينو» مع الراحلة دلال عبد العزيز وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة.

 

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بقلم محمد عزالدين