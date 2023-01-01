عادل إمام يهنئ جمهوره برأس السنة: كل عام وأنتم بألف خير

حرص الفنان الكبير عادل إمام على تهنئة جمهوره العريض برأس السنة الجديدة 2023، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر عادل إمام صورة له يحيي فيها الجمهور، معلقا عليها: « كل عام وأنتم بألف خير وسعادة بمناسبة العام الجديد».

يذكر أن الفنان عادل إمام كان شارك في آخر عمل درامي له عام 2020، ببطولة مسلسل «فلانتينو» مع الراحلة دلال عبد العزيز وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة.