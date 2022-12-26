حقيقة تعطيل الدراسة غدا بسبب حالة الطقس.. وتعليمات عاجلة للمدارس

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تعطيل الدراسة غدا بسبب حالة الطقس، مؤكدا أن ما يجرى تداوله على مواقع التواصل لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة لم تصدر أي قرارات بتعطيل الدراسة في المدارس غدا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا بسبب حالة الطقس

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قرار تعطيل الدراسة غدا بسبب حالة الطقس مسؤولية المحافظ، وذلك حسب ظروف كل محافظة، وفقا لما يحدث داخل محافظته، وليس قرار وزارة التربية والتعليم.

تعليمات مهمة لجميع المدارس خلال سقوط الأمطار

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة لجميع المدارس خلال سقوط الأمطار، للحفاظ علي الطلاب والعاملين بالمدارس، وذلك بسبب الطقس، وهي كالتالي:-

- فصل التيار الكهرباء عن جميع الفصول وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

-التأكد من عدم وجود أي مخلفات أو رواكد على أسطح المدارس.

- تسليك مسالك الأمطار وعدم ترك أي طالب بالمدرسة أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

- تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

- عدم العبث بمياه الأمطار خوفًا من وجود أي خطر تحتها، سواء كانت كهرباء أو بالوعات مفتوحة.

- تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل مدرسة.

- إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة في المبنى أو السور على وجه السرعة.