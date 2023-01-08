عاجل.. محافظ المنوفية: لا تعطيل للدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، حقيقة ما يتم تداوله عن تعطيل الدراسة غدا، بسبب سوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى المحافظة مع وحود ظاهرة البرق والرعد، فضلا عن سقوط ثلوج خفيفة على بعض المناطق.

حقيقة تعطيل الدراسة في المنوفية غدا

وأكد محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يصدر أي قرار بتعطيل الدراسة غدا في المدارس حتى الآن، وأن غدا الإثنين يوم دراسي عادي، وفي حالة صدور أي قرار جديد سيتم إعلانه.

موجة الطقس السيئ في محافظة المنوفية

وتشهد محافظة المنوفية، حالة من الطقس السئ وسقوط أمطار علي كل مدن وقرى المحافظة، مع خلو الشوارع مع المواطنين وسط ظهور ظاهرة البرق والرعد وسقوط ثلوج بسيطة على بعض المدن في المنوفية.

وانتشرت السيارات في المدن والقري لشفط مياه الأمطار من التجمعات، وشدد محافظ المنوفية علي التواجد الميداني لمسؤولي الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والقري والتواصل بشكل مستمر مع شركة مياه الشرب وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بكل التفاصيل للمتابعة وتوفير الدعم في حالة احتياج ذلك.

طوارئ في المنوفية لمواجهة الأمطار

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، حالة الطوارئ لمواجهه الطقس السيئ وسقوط الأمطار في المنوفية، مع الدفع بكافة السيارات لإزالة تجمعات الأمطار والتنسيق مع كافة الجهات والتواجد الميداني لكل مسؤولي فروع الشركة.