استمرار أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. وتحذير للمواطنين

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينة شبين الكوم وأمر بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، وذلك لحلها فورًا خاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.

رفع تجمعات الأمطار من الشوارع

وكلف «نجيب» رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع والدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ والتي أدت إلى هطول أمطار على أماكن متفرقة بالمحافظة.

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظة المنوفية، واستمرار العمل بجميع الأفرع التابعة للشركة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات والمحطات والتنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

ويتابع رئيس الشركة على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق بالأفرع التابعة للشركة.

تحذير للمواطنين بترشيد استخدم المياه

وتهيب الشركة بالمواطنين ترشيد استخداماتهم للمياه خلال تلك الفترة من الموجة التي تتعرض لها المحافظة لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي.

وتشهد محافظة المنوفية اليوم حالة من الطقس السيئ، مع سقوط أمطار غزيرة وثلوج في بعض المدن فضلا عن وجود ظاهرة البرق والرعد، وخلو الشوارع من المارة.