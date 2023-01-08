أحمد فرحات لـ إيمان الحصري: ابتعدت عن الفن بعد نكسة 1967.. وأتمنى العودة

قال الفنان أحمد فرحات الذي كان معروفا بلقب «الطفل المعجزة»، إنه لم يعرض خدماته على أي شركة إنتاج ولم يطلب إتاحة فرصة عمل له حتى يعود إلى عالم الفن، موضحًا: «مشواري بدأ مع الفن عندما كنت في الثامنة من عمري، وحصلت على 10 جنيهات عن مشاركتي في أحد الأعمال الفنية وكان هذا المبلغ يماثل مرتب والدي الشهري».

وأضاف فرحات خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنه شارك مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ عندما كان في التاسعة والنصف من عمره وذلك في فيلم شارع الحب، كما شارك في فيلم «سر طاقية الإخفاء».

من طلب منه التحول من الدراما إلى الكوميديا؟

وتابع الفنان: «المخرج العظيم عز الدين ذو الفقار قالي يا أحمد يا حبيبي إنت بتمثل دراما وبتموت مثلما حدث في فيلم شمس لا تغيب، ولما كنت بتموت أنا بضحك، وبالتالي خليك في الكوميديا، وممكن تشارك في فيلم شارع الحب مع حليم وصباح، وقالي هترقص، عشان الرقصة دي هتخربش مع الناس».

متى اعتزل الفن؟

وأشار إلى أنه شارك في الأعمال الفنية حتى نكسة 1967 حين ابتعد عن الفن: «الفنانين سافروا بيروت، ولما الفنانين رجعوا مصر كانوا بيتكلموا عن المخدرات والعصابات، وكنت في الثانوية العامة واتخصصت في الاتصالات، وابتعدت عن الفن، والآن أرغب في العودة مرة أخرى».