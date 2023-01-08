نائب رئيس «قناة السويس» لـ إيمان الحصري: المكتبة العائمة زارت مصر عام 2010

قال اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيارة أكبر سفينة كتب عائمة في العالم لمصر ليست المرة الأولى التي تحدث، إذ جرى إنشاؤها في عام 2009، وزارت مصر في 2010، وقامت بزيارة 100 ميناء حتى الآن.

السفينة على متنها أكثر من 5 آلاف كتاب

وأضاف «برايا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المكتبة العائمة على ظهر السفينة هي أكبر مكتبة عائمة على مستوى العالم، وعلى متنها أكثر من 5 آلاف كتاب من مختلف التخصصات باللغات المختلفة والكتب التاريخية وكتب الأطفال.

المكتبة بها ركن خاص مميز للكتب الدراسية والمراجع العلمية

وتابع: «المكتبة بها ركن خاص مميز للكتب الدراسية والمراجع العلمية في مختلف المجالات، والقائمين على السفينة يبيعوا تلك الكتب بأسعار جيدة، حيث أن أكثر الكتب المباعة في تلك المكتبة هي كتب الأطفال واللغات، وتستمر السفينة في مصر حتى 23 يناير، وستتحرك من قناة السويس يوم 24 يناير، وشهد إقبال الكثير كبير من الزائرين».